Київська кільцева електричка від сьогодні починає цікавий експеримент: про що йдеться

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У четвер, 30 травня, Kyiv City Express, в якості експеримента збільшить кількість місць на найпопулярніших напрямках. Залізничники наголошують, що йдеться про збільшення місткості на найпопулярніших рейсах кільцевої електрички на +2 вагони.

Ця ініціатива покликана допомогти пасажирам добиратися до пунктів призначення у більш комфортних умовах. Про це повідомляється в офіційному Телеграм-каналі Kyiv City Express.

Так, "Укрзалізниця" з огляду на кількість пасажирів, які користуються міською електричкою, вирішила експериментально збільшити місткість найпопулярніших рейсів Kyiv City Express на +2 вагони.

Варто зазначити, що перед цим фахівці компанії проаналізували пасажиропотік та виділили шість основних напрямків, які користуються у Києві найбільшою популярністю.

Виходячи з цих даних кількість вагонів буде збільшено на наступних рейсах:

Довідково: Київська міська електричка — це кільцевий маршрут міської електрички в межах київського залізничного вузла.

Маршрут проходить через центральний залізничний вокзал та станцію Дарниця, а також має пересадку на всі лінії київського метро та швидкісного трамвая (крім маршруту №2).

Kyiv City Express

Нагадаємо, що Київська кільцева електричка на все літо змінює графік руху через будівництво тунелю. Йдеться про будівництво тунелю для з’їзду з нового Подільсько-Воскресенського мосту.

"Тимчасово змінюємо графік руху Київської кільцевої електрички, щоб дати Києву можливість покращити міську мобільність", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто у Києві має відповідати за автомобілі на штрафмайданчиках. За словами столичного адвоката Ярослава Куца, саме Національна поліція є відповідальною за кожен евакуйований автомобіль.