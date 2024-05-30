Киевская кольцевая электричка с сегодняшнего дня начинает интересный эксперимент: о чем речь

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В четверг, 30 мая, Kyiv City Express в качестве эксперимента увеличит количество мест на самых популярных направлениях. Железнодорожники подчеркивают, что речь идет об увеличении вместимости на самых популярных рейсах кольцевой электрички на +2 вагона.

Данная инициатива призвана помочь пассажирам добираться до пунктов назначения в более комфортных условиях. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале Kyiv City Express.

Так, "Укрзализныця", учитывая количество пассажиров, пользующихся городской электричкой, решила экспериментально увеличить вместимость самых популярных рейсов Kyiv City Express на +2 вагона.

Стоит отметить, что перед этим специалисты компании проанализировали пассажиропоток и выделили шесть основных направлений, которые пользуются в Киеве наибольшей популярностью.

Исходя из этих данных количество вагонов будет увеличено на следующих рейсах:

Для справки: Киевская городская электричка — это кольцевой маршрут городской электрички в пределах киевского железнодорожного узла.

Маршрут проходит через центральный железнодорожный вокзал и станцию Дарница, а также имеет пересадку на все линии киевского метро и скоростного трамвая (кроме маршрута №2).

Kyiv City Express

Напомним, что Киевская кольцевая электричка на все лето меняет график движения из-за строительства тоннеля. Речь идет о строительстве тоннеля для съезда с нового Подольско-Воскресенского моста.

"Временно меняем график движения Киевской кольцевой электрички, чтобы дать Киеву возможность улучшить городскую мобильность", — говорится в сообщении.

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