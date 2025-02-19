"США відкривають, другий фронт… але не проти Росії": у мережі жартують про нові заяви Трампа

Навіть найважчі часи не змогли придушити українське почуття гумору

Президент США Дональд Трамп виступив із новими заявами, в яких розкритикував українське керівництво та назвав президента Володимира Зеленського "диктатором". Реакція мережі довго на себе чекати не змусила.

Українські користувачі глобальної павутини традиційно у разі будь-якої глобальної події починають створювати величезну кількість мемів та жартувати з цього приводу. Цей випадок також не став чимось несподіваним.

Зокрема багатьох здивувало те, чому Трамп раптово почав перекладати відповідальність за російське вторгнення на Україну.

При цьому багато хто припустив, що в цьому випадку американський президент перейшов на російську сторону.

При цьому не виключили вони й те, що наративи Трампа в майбутньому стануть ще більш порівнянними з російською пропагандою.

Крім того, у мережі звернули на те, що серед українців побільшало тих, хто симпатизує Зеленському. Навіть якщо йдеться про тих, хто його до цього запекло критикував.

Деякі ж українці явно не очікували на те, що Трамп почне "бомбардувати" Україну своїми заявами настільки швидко і люто.

Інші спробували вигадати те, як би міг відповісти Зеленський.

А інші вже почали ностальгувати за часами, коли Україні не доводилося протистояти тиску з боку союзника.

При цьому в мережі також нагадали, що навіть якщо США і покинуть Україну, це не означає, що вона залишиться сама.

Як повідомлялося раніше, після переговорів делегацій США та Росії у Саудівській Аравії зробив низку заяв про Україну, які нагадують наративи російської пропаганди. Пізніше у своїй соцмережі Truth він назвав Зеленського "диктатором" і припустив, що Україна втратить територію.