За забезпечення миру в Україні готова взятись одна з країн ЄС: що пообіцяли

Макрон також наголосив, що потрібно збільшувати видатки на оборону

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про непохитну підтримку України та готовність європейських країн взяти на себе відповідальність за мир у Європі. Під час другої зустрічі з лідерами Європейського Союзу, Канади, Ісландії та Норвегії французький президент наголосив, що захист України відповідає фундаментальним інтересам Франції.

Також він підкреслив важливість збільшення оборонних витрат для гарантування безпеки європейських країн. Про це президент Франції написав на своїй сторінці у мережі Х.

"Ми підтримуємо Україну і візьмемо на себе всю відповідальність за забезпечення миру та безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я виступлю його гарантом", – зазначив Макрон у своєму повідомленні.

Фото Еммануель Макрон, Х

За словами французького лідера, європейські зусилля щодо досягнення миру базуватимуться на кількох ключових принципах. По-перше, Україна завжди має бути залучена до мирного процесу, а її права повинні поважатися. По-друге, мирне врегулювання має бути тривалим і підкріпленим надійними гарантіями безпеки. По-третє, необхідно враховувати питання безпеки всіх європейських країн.

Макрон також наголосив, що потрібно збільшувати видатки на оборону як на загальноєвропейському рівні, так і на рівні окремих держав: "Ми переконані в необхідності збільшення наших видатків і наших оборонних і безпекових можливостей для Європи та кожної з наших країн".

Французький президент пообіцяв, що конкретні рішення щодо посилення оборонних можливостей будуть ухвалені найближчим часом: "Рішення будуть прийняті в найближчі дні та тижні".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому ідея Макрона про миротворців НАТО в Україні не знайшла підтримки. Ситуацію пояснив нардеп від "Слуги народу", заступник голови комітету Верховної Ради з нацбезпеки Єгор Чернєв.