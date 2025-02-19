"Реал" — "Ман Сіті": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У битві суперклубів визначиться учасник 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 19 лютого, "Реал" і "Манчестер Сіті" проведуть гру-відповідь у рамках стикового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У першій зустрічі Вершкові здобули мінімальну перемогу в гостях із рахунком 3:2.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Ман Сіті". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Реал" — "Ман Сіті" (оновлюється)

Команди підходять до гри у різному настрої. Містяни на внутрішній арені розгромили "Ньюкасл" (4:0), а Королівський клуб втратив очки в поєдинку проти "Осасуни" (1:1). Проте саме мадридці вважаються беззаперечними фаворитами "дуелі". Все через гостьову перемогу в один м’яч у Манчестері. Підопічні Хосепа Гвардіоли перебувають у незавидному становищі, проте чемпіони Англії здатні здивувати чемпіонів Іспанії.

Повний відеоогляд матчу "Ман Сіті" — "Реал"

Гра "Реал" — МС відбудеться в Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок у прямому етері в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Ліги чемпіонів переможець протистояння "Реал" — "Ман Сіті" зіграє або з німецьким "Баєром", або з іспанським "Атлетіко" Мадрид. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться у п’ятницю, 21 лютого, у Ньйоні (Швейцарія).