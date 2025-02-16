"Реал" — "Ман Сіті": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Битва грандів відбудеться в Іспанії

У середу, 19 лютого, мадридський "Реал" прийме англійський "Манчестер Сіті" в рамках гри-відповіді стикового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У першій зустрічі Вершкові здобули гостьову перемогу над Городянами з рахунком 3:2.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Ман Сіті". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу "Реал" — "Ман Сіті" (оновлюється)

Четвертий рік поспіль доля зводить Вершкових та Городян у плей-оф Ліги чемпіонів, причому останні три роки переможець цього протистояння неодмінно ставав переможцем Ліги чемпіонів. Попри поразку у Манчестері, англійський клуб все ще може пройти іспанців. Додамо, що чемпіони АПЛ перед другою грою розгромили "Ньюкасл" (4:0), а Королівський клуб не зумів впоратися з "Осасуною" (1:1).

Матч "Реал" — МС відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру в прямому етері в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Повний відеоогляд матчу "Ман Сіті" — "Реал"

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Ліги чемпіонів переможець протистояння "Реал" — "Ман Сіті" зіграє або з німецьким "Баєром", або з іспанським "Атлетіко" Мадрид. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться у п’ятницю, 21 лютого, у Ньйоні (Швейцарія).

Додамо, що єдиний представник України у Лізі чемпіонів, донецький "Шахтар", не зумів кваліфікуватися у плей-оф, посівши 27-ме місце в основному етапі.