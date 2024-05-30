Приймають 6 людей на годину: як відбувається оновлення даних у київських ЦНАПах (відео)

ЦНАПи можна знайти у кожному з районів столиці

Київські Центри надання адміністративних послуг активно приймають військовозобов’язаних українців, які хочуть оновити свої облікові дані. На даний момент до системи в столиці підключено вже понад 300 операторів.

ЦНАПи у Києві працюють з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00 та приймають одного відвідувача близько 10 хвилин. Про це розповів мешканець Києва на ім’я Олександр журналістам "Київ 24".

Так, у столичних центрах надання адміністративних послуг мешканці Києва почали активно оновлювати свої персональні дані.

"Електронна черга до столичних ЦНАПів зайнята на 3 місяці вперед, а оновити дані у живій черзі тут можна за кілька годин", — розповідає киянин. За словами чоловіка, він витратив лише півтори години свого часу і без проблем оновив дані.

Варто зазначити, що адміністратор ЦНАПу приймає одного відвідувача близько 7-10 хвилин. А далі, щоб дані оновилися, треба почекати певний час (від 10 хвилин до кількох годин), залежно від технічних здібностей системи та напливу відвідувачів.

Столичні ЦНАПи працюють із понеділка по суботу з 09:00 до 18:00. Всю інформацію, що вас цікавить, можна отримати за наступними номерами телефонів: 202-60-38 і 202-60-39.

Також можна звернутися з питанням, що вас цікавить, написавши на електронну пошту: [email protected].

Адреси столичних ЦНАПів по районах ви зможете знайти у матеріалі "Телеграфу".

Нагадаємо, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію всі військовозобов’язані українці повинні обов’язково оновити свої персональні дані. На це дається рівно 60 днів.

Для цього передбачено "три шляхи" — прийти до ТЦК, відвідати Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або оновити дані через електронний кабінет призовника.

Навіть якщо раніше чоловік отримав статус обмежено придатного, він має оновити свої дані, а потім пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначить його подальший статус.

За результатами візиту до ТЦК, а надалі і ВВК, на руки чоловік отримує документ, який йому надалі доведеться постійно носити з собою, щоб уникнути непорозумінь із працівниками ТЦК та поліції.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як киянам швидко та зручно знайти у столиці "Пункти незламності". Такі об’єкти функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно для тимчасового перебування у разі тривалого аварійного відключення електроенергії.