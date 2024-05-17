У ТЦК йти не обовʼязково: в Раді розповіли про застосунок "Резерв+" та роботу ЦНАП

Оновити дані можна навіть онлайн

Уже з суботи, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає обовʼязкове оновлення даних військовозобовʼязаних. Для цього є декілька способів, серед яких — звернутись до ТЦК та СП.

Але також це можна зробити онлайн. Про це нагадав нардеп Олександр Федієнко.

"Хочу нагадати, що у військовозобов'язаних згідно з законодавством є три способи оновлення своїх даних:

ТЦК СП

ЦНАП

та мобільний застосунок "Резерв+"", — зазначив він.

Так у ЦНАП, зазначає нардеп, не будуть сидіти представники ТЦК. Усе працюватиме за певним порядком, який передбачає попередній запис людини.

Як оновити дані у ЦНАП

Записатися до ЦНАП https://cherga.diia.gov.ua/. Прийти до ЦНАП, заповнити заяву і надати актуальні дані. Адміністратор ЦНАПу допоможе військовозобов’язаному оновити дані в особистому кабінеті. Після оновлення даних адміністратор видасть військовозобов’язаному витяг про актуалізацію даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, завірений підписом та печаткою ЦНАПу.

"Сьогодні журналісти мене питали, чи готові усі ЦНАП надавати послугу оновлення даних. Як мені повідомили у міністерстві, 100% ЦНАПів готові завтра від 9 ранку оновлювати дані", — додає Федієнко.

Як оновити дані через додаток "Резерв+"

Додаток передбачаний для всіх військовозобов’язаних чоловіків та жінок віком від 18 до 60 років. Оновити свої дані можливо з будь-якої локації чи країни.

Для цього потрібно завантажити його з App Store або Google Play. Далі авторизуєтесь за допомогою BankID. Обираєте банк, яким ви користуєтеся.

Після цього по черзі покажуться поля для підтвердження чи оновлення даних. Пропонується номер телефону — якщо він актуальний, натискаємо підтвердження, якщо ні – вводимо новий. Так само з електронною поштою та місцем проживання.

Нардеп наголосив, що стати на облік через застосунок "Резерв+" чи отримати бронювання – не можна. Зараз через застосунок можна лише оновити дані та отримати витяг з реєстру Оберіг.

Раніше "Телеграф" писав, що разом із набранням чинності новим законом про мобілізацію в Україні почне працювати і електронний кабінет військовозобов’язаного. У день старту у нього буде урізаний функціонал.