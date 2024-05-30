Принимают 6 человек в час: как проходит обновление данных в киевских ЦПАУ (видео)

ЦПАУ можно найти в каждом из районов столицы

Киевские ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг) активно принимают военнообязанных украинцев, которые хотят обновить свои учетные данные. На данный момент, к системе в столице подключено уже более 300 операторов.

ЦПАУ в Киеве работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 и принимают одного посетителя около 10 минут. Об этом рассказал житель Киева по имени Александр журналистам "Киев 24".

Так, в столичных Центрах предоставления административных услуг жители Киева начали активно обновлять свои персональные данные.

"Электронная очередь в столичные ЦПАУ занята на 3 месяца вперед, а обновить данные в живой очереди здесь можно за несколько часов", — рассказывает киевлянин. По словам мужчины, он потратил всего полтора часа своего времени и без проблем обновил данные.

Стоит отметить, что администратор ЦПАУ принимает одного посетителя около 7-10 минут. А дальше, чтобы данные обновились, надо подождать определенное время (от 10 минут до нескольких часов), в зависимости от технических способностей системы и наплыва посетителей.

Столичные ЦПАУ работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. Всю интересующую вас информацию можно получить по следующим номерам телефонов: 202-60-38 и 202-60-39.

Также можно обратиться с интересующим вас вопросом написав на электронную почту: [email protected].

Адреса столичных ЦПАУ по районам вы сможете найти в материале "Телеграфа".

Напомним, что после вступления в силу нового закона о мобилизации все военнообязанные украинцы должны обязательно обновить свои персональные данные. На это дается ровно 60 дней.

Для этого предусмотрено "три пути" — прийти в ТЦК, посетить Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или же обновить данные через электронный кабинет призывника.

Даже если ранее мужчина получил статус ограниченно пригодного, он должен обновить свои данные, а затем пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определит его дальнейший статус.

По результатам визита в ТЦК, а в дальнейшем и ВВК, на руки мужчина получает документ, который ему впредь придется постоянно носить с собой во избежание недоразумений с работниками ТЦК и полиции.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как киевлянам быстро и удобно найти в столице "Пункты несокрушимости". Такие объекты будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания в случае длительного аварийного отключения электроэнергии.