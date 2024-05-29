На Київщині активно будують фортифікації: голова КОВА розповів про масштаби (відео)

Всі витрати контролюють відповідні служби та організації

Київська область посилює оборону за допомогою фортифікаційних споруд та невибухових загороджень. Всі роботи виконуються під координацією військових.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За його словами, як і куди витрачаються гроші перевіряють правоохоронці.

"Підрядники, які працюють на обʼєктах, пройшли повну перевірку правоохоронців. Куди і як витрачаємо кошти перевіряє СБУ, ДБР та НАБУ", — йдеться у повідомленні.

Кравченко зазначає, що було залучено фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Експерти провели ретельну перевірку проєктно-кошторисної документації, підтвердили її відповідність вимогам та здійснюють постійний контроль за ходом будівництва.

"Закриття актів виконаних робіт – лише після їх будівельно-технічної експертизи. Ці документи та матеріали обовʼязково надамо для повної перевірки правоохоронцям", — підкреслює голова КОВА.

Також Кравченко додав: "Терміни, якість, ціни. Це під прискіпливим багаторівневим контролем. Держава виділяє необхідні кошти на облаштування фортифікацій. Наше завдання – щоб все йшло винятково за призначенням".

Крім того, до аналізу та контролю залучено антикорупційні організації. StateWatch, Рух Чесно, FiscalCenter та Антикорупційний штаб дадуть свою оцінку в рамках діяльності Спостережної ради з питань відбудови.

"Проведуть повний аналіз документів, які не містять державної таємниці – кошториси, підрядники, ціни та виїзні перевірки. Це те, що вже реалізовуємо. Всі висновки розглянемо в рамках роботи групи "Прозорість та підзвітність"", — зазначив Кравченко.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві скоро почнеться ремонт мосту Метро. Проєкт передбачає виконання протиаварійних робіт. Коштуватиме він бюджету 2 мільярди гривень.