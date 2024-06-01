Відключення світла продовжаться навіть уночі: де та з якої години його не буде в Україні 2 червня

Обмеження діятиме по всій Україні

В Україні з самого початку літа ввели ліміти на споживання світла, які будуть застосовуватися й 2 червня. Відключення почнуть діяти з ночі та ввечері.

Обмеження поширюються як на побутових, так і на промислових споживачів. Про це повідомляє "Укренерго".

"2 червня з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", — йдеться у повідомлені.

В "Укренерго" наголосили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Зауважимо, що не буде обмежуватись енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення.

Нагадаємо, що у Міненерго уточнили щодо підвищення тарифів на світло. Адже з 1 червня його вартість складе 4,32 грн за кВт*год. За рішенням Кабміну, диференціації тарифу за обсягом споживання не буде – усі українці мають платити по 4,32 грн за кВт*год.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям пояснили, коли та чому варто готуватись до жорсткіших графіків відключення світла.