Торги ніхто не проводив: київські медики замовили пам’ятник морській піхоті майже за 5 мільйонів

Роботи планують завершити вже цього року

У квітні цього року державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя" замовило виготовлення парково-скульптурної композиції "Меморіал захисникам Батьківщини – воїнам Морської піхоти України" вартістю 4,86 мільйона гривень. Цікаво, що угода була укладена без проведення торгів та відкритого аукціону.

Інформація про це опублікована на сайті публічних закупівель Prozorro. Аукціон завершено та обрано переможця.

Так, Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя вирішив замовити виготовлення збільшеної до розмірів 1200*400*400 сантиметрів масштабованої копії парково-скульптурної композиції "Меморіал захисникам Батьківщини — воїнам Морської піхоти України".

Вартість цієї роботи складає 4,86 мільйона гривень.

Роботи з виготовлення та встановлення скульптури планують завершити до 10 вересня 2024 року.

Місцем поставки вказана адреса замовника — Голосіївський р-н, вул. Героїв Оборони, 6.

Інші деталі невідомі, бо закупівлю провели без торгів та не оприлюднили текст договору. Науковий центр уклав угоду з ФОП "Пергаменщик" Олексій Вікторович.

Хтось подав анонімне звернення до Держаудитслужби з питаннями, на якій підставі провели закупівлю, до того ж без використання електронної системи та яке джерело фінансування цього "витвору мистецтва".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві під час війни реконструюють світлофор за 7,5 мільйона. Реконструкція світлофорного об’єкта має бути завершена до 31 грудня 2025 року.