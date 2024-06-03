Торги никто не проводил: киевские медики заказали памятник морской пехоте почти за 5 миллионов

Работы планируют завершить уже в этом году

В апреле этого года государственное предприятие "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И.Медведя" заказал изготовление парково-скульптурной композиции "Мемориал защитникам Родины — воинам Морской пехоты Украины" стоимостью 4,86 миллиона гривен. Интересно, что соглашение было заключено без проведения торгов и откртого аукциона.

Информация об этом была опубликована на сайте публичных закупок Prozorro. Аукцион завершен и избран победитель.

Так, Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И.Медведя" решил заказать изготовление увеличенной до размеров 1200*400*400 сантиметров масштабируемой копии парково-скульптурной композиции "Мемориал защитникам Родины — воинам Морской пехоты Украины".

Стоимость данной работы составляет 4,86 миллиона гривен.

Работы по изготовлению и установке скульптуры планируют завершить до 10 сентября 2024 года.

Местом поставки указан адрес заказчика — Голосеевский р-н, ул. Героев Обороны, 6.

Другие детали неизвестны, потому что закупку провели без торгов и не обнародовали текст договора. Научный центр заключил соглашение с ФЛП "Пергаменщик" Алексей Викторович.

На данный момент известно, что кто-то подал анонимное обращение в Госаудитслужбу с вопросами, на каком основании провели закупку, к тому же без использования электронной системы, и какой источник финансирования этого "скульптурного шедевра".

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