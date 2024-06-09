На Київ насуваються грози та шквальний вітер: коли чекати негоди

Важлива інформація для мешканців столиці

У Києві та області очікуються грози, град та шквал. Синоптики попереджають, що негода може накрити столицю вже цієї ночі та протримається до кінця доби, 10 червня.

Городян просять зберігати спокій та не нехтувати правилами безпеки. Про це повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".

Так, у Києві синоптики прогнозують сильні грози та рясні опади. У зв’язку з цим по місту оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Синоптики прогнозують у понеділок, 10 червня, мінливу хмарність, короткочасні дощі та грози. Вдень місцями по області та в Києві очікується град та шквали до 15-20 метрів за секунду.

Вітер переважно південний — 7-12 метрів за секунду. Температура в області вночі 15-20°, вдень 25-30°. У Києві вночі 18-20 °, вдень 26-28 °.

Мешканців та гостей столиці просять бути максимально обачними.

Куди звертатися у Києві у разі НП

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 044-284-74-19.

Якщо дерево впало або обвалилися гілки — телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18.

Також, коли падіння дерев або гілок загрожує життю, звертайтеся до рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно дзвоніть 103.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині було помічено нетипове для наших широт природне явище — смерч. Такі атмосферні вихори виникають у дощових хмарах і поширюються вниз, часто доходячи до поверхні землі.