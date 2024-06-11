Нічого святого: на Київщині невідомі зруйнували велику кількість надгробків на цвинтарі (фото)

Зловмисників розшукують правоохоронці

У Броварах Київської області стався кричущий інцидент — невідомі розбили 12 надгробків та пам’ятників на одному з місцевих цвинтарів. Вандали діяли у різних секторах та хаотично паплюжили могили.

Пошуками зловмисників уже займаються правоохоронці. Про подію розповіли на сторінці Броварської міської ради у Фейсбук.

Відомо, що минулими вихідними, 8-9 червня, на броварському міському цвинтарі, розташованому на вулиці Перонній, невідомі цілеспрямовано пошкодили пам’ятники та надгробні плити.

Зловмисники діяли за незрозумілою логікою та трощили могили у різних секторах цвинтаря. Загалом вандали пошкодили 12 надгробків та пам’ятників.

На місце події викликали правоохоронців, які зафіксували факт вандалізму та розпочали пошуки зловмисників. На даний момент особи вандалів встановлюються.

У Броварській міськраді, у свою чергу, звернулися до всіх можливих свідків події і попросили людей не залишатися осторонь:

"Якщо ви стали свідками чи маєте будь-яку інформацію щодо даної ситуації, прохання повідомляти до адміністрації КП "Броварська ритуальна служба" або до місцевого відділку поліції", — йдеться у повідомленні.

Акт вандалізму стався у Броварах на вулиці Перонній

Варто зазначити, що в КК України передбачено покарання за наругу над могилою або іншим місцем поховання. Зловмисникам може загрожувати:

штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

арешт терміном до шести місяців

обмеженням волі на строк до трьох років

або позбавленням волі на той самий термін.

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