У Києві тижнями висить мертвий птах на дротах: оболонці просять прибрати тіло (відео)

Служби поки що не відреагували на прохання

У Києві в Оболонському районі вже два тижні на дроті висить мертвий голуб. Городяни закликають комунальників прибрати тіло.

Про це пишуть у місцевому телеграм-каналі "Життя Оболонь". Зазначається, що картину для не для чутливих спостерігають жителі двору на вулиці Архипенка, 2/12.

Місцеві скаржаться, що тіло мертвого птаха висить там з початку червня. Кияни зверталися до комунальних служб, але безрезультатно.

Голуб продовжує висіти зачеплений за шию з дротів між ліхтарними стовпами, а все це дивляться діти. Жителі Оболоні обурені, що на їхні запити не реагують.

Контент не для чутливих!

Нагадуємо, у київському метрополітені пасажири помітили щурів. Очевидці не зазначили, на якій саме станції метро це сталося.

Відео потрапило в мережу. На кадрах видно, що двоє щурів біжать по колії, не боячись потяга, що прибуває на станцію.

Тваринки в запеклій боротьбі не можуть поділити здобуте. Гризунів не злякав навіть поїзд, який прибував на станцію.

Раніше "Телеграф" писав, що гуртожиток НАУ кишить тарганами, десятки комах окупували кухню. Крім цього на відео, яке опублікували в соцмережах, видно жахливі умови та антисанітарію.