Графіки відключень у Києві діятимуть пізніше: о котрій почнуть вимикати світло у вівторок

Погода порадувала не лише сонечком, а й зменшенням дефіциту

У вівторок, 18 червня, у Києві та області графіки відключень будуть діяти з 15:00 по 00:00. Тобто, термін дії обмежень електропостачання зменшено.

Про це повідомили у компанії "Укренерго". Зменшити погодинні відключення вдалося завдяки активній роботі сонячних електростанцій.

"Сьогодні, 18 червня, термін дії обмеження споживання в усіх областях зменшено: графіки погодинних відключень скасовані з 10:00 до 15:00", — йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, напередодні ДТЕК повідомляв, що графіки стабілізаційних відключень діятимуть впродовж всієї доби, але через активну роботу СЕС їх скасували до 15:00.

Орієнтовно, більше відключень буде до кінця липня, поки з планового ремонту не вийдуть енергоблоки атомних електростанцій. У компанії попереджали, що графіки діятимуть особливо у вечірні години.

Українців закликають користуватися електрикою економно. Щоб зменшити дефіцит використовуйте енергомісткі прилади не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.

Раніше "Телеграф" писав, скільки в Україні ще відключатимуть світло. У сприятливих умовах стабілізаційні відключення будуть ще дві зими.