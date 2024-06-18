Графики отключений в Киеве будут действовать позже: в котором часу начнут выключать свет во вторник

Погода порадовала не только солнышком, но и уменьшением дефицита

Во вторник, 18 июня, в Киеве и области графики отключений будут действовать с 15:00 до 00:00. То есть, срок действия ограничений электроснабжения уменьшен.

Об этом сообщили в компании "УкрЭнерго". Уменьшить почасовые отключения удалось благодаря активной работе солнечных электростанций.

"Сегодня, 18 июня, срок действия ограничения потребления во всех областях уменьшен: графики почасовых отключений отменены с 10:00 до 15:00", — говорится в сообщении.

Напоминаем, накануне ДТЭК сообщал, что графики стабилизационных отключений будут действовать на протяжении всех суток, но из-за активной работы СЭС их отменили до 15:00.

Ориентировочно больше отключений будет до конца июля, пока из планового ремонта не выйдут энергоблоки атомных электростанций. В компании предупреждали, что графики будут действовать особенно вечером.

Украинцев призывают пользоваться электричеством экономно. Чтобы уменьшить дефицит, используйте энергоемкие приборы не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.

Ранее "Телеграф" писал, сколько в Украине еще будут отключать свет. В благоприятных условиях стабилизационные отключения будут еще две зимы.