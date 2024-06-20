У Києві вандали понівечили могили українських Героїв: відео

Мережею поширюються кадри цинізму

У четвер, 20 червня, невідомі понівечили могили загиблих воїнів Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Павла "Інвестора" Петриченка та Андрія "Джуса" Пільщикова. Вандали побили портрети, позривали таблички та розмалювали прапори.

Відео опублікувала офіцерка ЗСУ Аліна Михайлова. Інцидент стався на Аскольдовій Могилі неподалік храму Святого Миколая Чудотворця УГКЦ.

"На могилах загиблих воїнів — Да Вінчі, Джуса, Петриченка — сьогодні вночі зробили розгром. Сімʼї та друзі це відновлять. А ось вам, хто це зробив — буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного", — написала вона під записом.

Невідомі розбили лампадки на меморіалі-триптиху "Іловайськ. ДАП. Дебальцеве". А також пошкодили квіти біля поховань.

За словами автора відео, це сталося сьогодні вночі, 20 червня.

Нагадуємо, Дмитро Коцюбайло командир батальйону "Вовки Да Вінчі" 67-ї окремої механізованої бригади трагічно загинув під Бахмутом, 7 березня 2023 року. Захиснику було лише 27 років.

Сержант Павло Петриченко проходив службу у лавах 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Під час виконання бойових завдань загинув на Донеччині 15 квітня 2024 року. Герой не дожив до 32 років.

Пілот Андрій Пільщиков з початку вторгнення захищав українське небо на МіГ-29 і відзначився під час боїв за Київ. Під час виконання навчального польоту воїн загинув на Житомирщині 25 серпня 2023 року.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині невідомі зруйнували велику кількість надгробків на цвинтарі. Вандали діяли у різних секторах та хаотично паплюжили могили.