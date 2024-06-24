Такого не бачили уже кілька місяців: в Україні різко подорожчав один вид пального

Зростання ціни дизпалива у гурті миттєво відобразилось на вартості пального на АЗС

В Україні відчутно зросла ціна на дизельне пальне. І річ зовсім не в підвищенні акцизів, яке нещодавно з третього разу ледь протягнула Верховна Рада.

Цифри на стелах автозаправних станцій невпинно зростають. Цьому передувало зростання дрібногуртової ціни в Україні, які досягли 45 гривень за літр. І це показники, які ми бачили ще у квітні. Про це пише Enkor.

Чим спричинене зростання дизпального

Усього за три дні — з 17 до 20 червня — на зовнішньому ринку пальне здорожчало на 0,73 гривні за літр, а з початку червня — узагалі на понад 3 гривні. Хоча гривня трішки укріпилась — останній опублікований показник (21 червня) перебуває на рівні початку місяця. Це 40,45 грн за долар.

Зростання цін на зовнішньому ринку відразу відбились на ціні для кінцевого споживача. Проте лише на 50%. Гуртовики закуповують дизпальне на терміналах Дунаю. Всього за тиждень тут вартість зросла з 41,5 до 43,60 гривень за літр. В першій половині минулого тижня ціна збільшувалась поступово, відображаючи зміни у котируваннях. Та найбільше вона підскочила у четвер, 20 червня. На це повпливали дії одного з трейдерів. Через це інші також переглянули свої ціни.

На заході ціни ще вищі — вони стартують від 43,70 і досягають 46,09 гривні за літр. І це попри те, що особливого попиту немає. На ринку дизпального профіцит, його збут відбувається в середньому десь за тиждень. Та трейдери все одно збільшують постачання продукту. Найбільше — з Греції, Угорщини та Словенії.

Раніше польсько-литовська компанія Orlen Lietuva заявила, що цього тижня пальне виробника зросте у вартості до 39,5 доларів за тонну. Тому українські компанії миттєво відреагували на цю заяву, додавши до ціни від 1,2 до 1,6 гривні.

Раніше "Телеграф" також писав, що поліція викрила злочинну групу залізничників-крадіїв. Вони завдали збитків на півмільярда гривень.