Мордобій на дорозі: у Києві водій добряче відгамселив пішоходів (відео)

Одного із суперників "боксер" підправив у нокаут

У Києві сталася бійка на дорозі між водієм легковика та пішоходами. Момент мордобою потрапив до соцмереж.

Відео з місця події поділилися читачі місцевого телеграм-каналу "Київ Інфо". За словами очевидців, двоє пішоходів переходили дорогу в недозволеному місці.

Внаслідок цього сталося зіткнення трьох автівок тому, що водії не тримали відповідної дистанції. Один з них наздогнав пішоходів та почав гамселити їх.

Чоловік вправно махав кулаками й ногами, так відправив одного зі своїх суперників у нокаут. На кадрах видно, як чоловік упав після одного удару та сповз по відбійнику. Після чого нападник почав бити іншого.

Очевидці зазначають, що інцидент трапився на дорозі між Шулявським мостом та Дорогожичами. На цій ділянці рух транспорту ускладнено.

Нагадуємо, нещодавно в Києві два водії влаштували мордобій. Інцидент стався на Дарниці.

Чоловіки, мабуть, не поділили дороги й почали махати руками. Відео епічної бійки потрапило в мережу.

На записі видно, що водії кинули свої автівки прямо серед проїжджої частини. Поки "герої" стрибали один на одного, інші учасники дорожнього руху були вимушені об'їжджати агресивно налаштованих чоловіків.

Раніше "Телеграф" писав, що двоє водіїв влаштували жорстоку бійку посеред дороги у Києві. Обидва водії поводилися агресивно — на кадрах, які опублікували в мережі, можна побачити, як чоловіки безжально б’ють один одного, а потім один з них опиняється на дорозі.