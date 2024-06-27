У Києві задимився трамвай: навколо ніби димова завіса (відео)

У мережі встигли пожартувати

У четвер, 27 червня, у Києві задимився трамвай на зупинці "Харківський масив". Інцидент трапився на вулиці Анни Ахматової на Позняках.

Про це повідомляють читачі місцевих телеграм-каналів. За словами очевидців, на щастя, ніхто не постраждав.

У мережу потрапило відео з місця події. На кадрах видно, що навколо трамваю дуже багато диму.

Що стало причиною такого задимлення невідомо. На місці працює відповідальна служба "Київпастрансу".

У мережі жартують, що навіть трамвай не витримав літньої спеки й загорівся.

"Треба було його водою охолодити", — дотепно пожартував читач пабліку.

"Київпастранс" повідомив, що рух трамваїв № 8, 27 вже відновлено. Транспорт курсує з відхиленням графіка.

Нагадуємо, у Києві на вулиці Госпітальній сталося пошкодження водопроводу. Вода текла проїжджою частиною.

На ділянці, де стався прорив водопровідної мережі, провалився асфальт. А також під землю пішла частині тротуару, а разом з нею автомобіль, який там стояв.

І це другий випадок прориву водопроводу за останні дні в Печерському районі столиці. Днями на вулиці Кропивницького було пошкоджено мережу. У зв'язку з цим у деяких будинках не було води. Також внаслідок прориву рух транспорту вулицею був ускладнений.

Раніше "Телеграф" писав, що інфраструктура Києва перебуває у критичному стані. Те, що зараз відбувається — це наслідок бездіяльності останніх 30 років, вважає експертка.