У Києві прорвало водопровід: під землю пішов тротуар разом з авто
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Місце обстежують фахівці
У четвер, 27 червня, на вулиці Госпітальній у Києві сталося пошкодження водопроводу. Вода тече проїжджою частиною.
Про це повідомляє пресслужба КМДА. На ділянці, де стався прорив водопровідної мережі, провалився асфальт.
А також під землю пішла частині тротуару, а разом з нею автомобіль, який там стояв.
В адміністрації зазначають, що фахівці "Київводоканалу" обстежують місце, щоб якнайшвидше розпочати ремонтні роботи. Наразі місце провалу огороджено.
Це другий випадок прориву водопроводу за останні дні в Печерському районі столиці. У середу, 26 червня, на вулиці Кропивницького було пошкоджено мережу. У зв'язку з цим у деяких будинках не було води. Також внаслідок прориву рух транспорту вулицею був ускладнений.
Нагадуємо, нещодавно в Києві обвалився шляхопровід на проспекті Повітряних сил просто на проїжджу частину за невідомих причин. Внаслідок інциденту постраждала легкова автівка.
У КМДА зазначили, що фахівці "Київавтошляхмосту" регулярно обстежували конструкцію мосту. Тому передумов до обвалу не було.
Раніше "Телеграф" писав, інфраструктура Києва перебуває у критичному стані. Експерт розповіла, що не так з мостами та підземкою в столиці.