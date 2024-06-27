У Києві прорвало водопровід: під землю пішов тротуар разом з авто

Місце обстежують фахівці

У четвер, 27 червня, на вулиці Госпітальній у Києві сталося пошкодження водопроводу. Вода тече проїжджою частиною.

Про це повідомляє пресслужба КМДА. На ділянці, де стався прорив водопровідної мережі, провалився асфальт.

А також під землю пішла частині тротуару, а разом з нею автомобіль, який там стояв.

В адміністрації зазначають, що фахівці "Київводоканалу" обстежують місце, щоб якнайшвидше розпочати ремонтні роботи. Наразі місце провалу огороджено.

Це другий випадок прориву водопроводу за останні дні в Печерському районі столиці. У середу, 26 червня, на вулиці Кропивницького було пошкоджено мережу. У зв'язку з цим у деяких будинках не було води. Також внаслідок прориву рух транспорту вулицею був ускладнений.

Нагадуємо, нещодавно в Києві обвалився шляхопровід на проспекті Повітряних сил просто на проїжджу частину за невідомих причин. Внаслідок інциденту постраждала легкова автівка.

У КМДА зазначили, що фахівці "Київавтошляхмосту" регулярно обстежували конструкцію мосту. Тому передумов до обвалу не було.

Раніше "Телеграф" писав, інфраструктура Києва перебуває у критичному стані. Експерт розповіла, що не так з мостами та підземкою в столиці.