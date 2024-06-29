У популярному київському парку з’явилася оригінальна квіткова клумба (фото)
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Поспішайте сфотографуватися поруч із незвичайною "картиною"
У столичному парку "Відрадний", розташованому у Солом’янському районі міста, з’явилося цікаве квіткове панно у вигляді традиційного українського рушника. Як зазначається, квітник був створений із квітів альтернатери, бегонії, сеткреазії, агератуму та тагетису.
На панно зображені голуби — символи миру та кохання, що летять до теплого сонця. Про це повідомляється на офіційній сторінці комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Солом’янського району.
Так, у парку "Відрадний" столичні комунальники висадили незвичайну квіткову "картину" у формі рушника з візерунками. У центрі композиції видніються білі голуби, які летять до сонця та є символами миру, кохання та гармонії.
"Так ми зобразили прагнення українців аби скоріше настала перемога і всі жили під мирним небом, де яскраво світить сонце", — йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що рушник був "вишитий" власноруч вирощеними комунальниками квітами, серед яких альтернатери, бегонія, сеткреазія, агератум та тагетис.
Цей яскравий квітник втілив у собі найбільше бажання всіх українців — появу мирного неба над Україною.
Адреса парку "Відрадний": головний парк київського житлового масиву Відрадний, розташований на південь від проспекту Любомира Гузара.
Координати: 50°26′00, 30°25′35.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у відомому київському парку з’явилася оригінальна 3D-інсталяція із квітів. Панно зображує дівчину-українку, яка просить літаки F16.