У популярному київському парку з’явилася оригінальна квіткова клумба (фото)

Поспішайте сфотографуватися поруч із незвичайною "картиною"

У столичному парку "Відрадний", розташованому у Солом’янському районі міста, з’явилося цікаве квіткове панно у вигляді традиційного українського рушника. Як зазначається, квітник був створений із квітів альтернатери, бегонії, сеткреазії, агератуму та тагетису.

На панно зображені голуби — символи миру та кохання, що летять до теплого сонця. Про це повідомляється на офіційній сторінці комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Солом’янського району.

Так, у парку "Відрадний" столичні комунальники висадили незвичайну квіткову "картину" у формі рушника з візерунками. У центрі композиції видніються білі голуби, які летять до сонця та є символами миру, кохання та гармонії.

"Так ми зобразили прагнення українців аби скоріше настала перемога і всі жили під мирним небом, де яскраво світить сонце", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що рушник був "вишитий" власноруч вирощеними комунальниками квітами, серед яких альтернатери, бегонія, сеткреазія, агератум та тагетис.

Цей яскравий квітник втілив у собі найбільше бажання всіх українців — появу мирного неба над Україною.

Адреса парку "Відрадний": головний парк київського житлового масиву Відрадний, розташований на південь від проспекту Любомира Гузара.

Координати: 50°26′00, 30°25′35.

Інсталяція з’явилася у парку "Втішний"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у відомому київському парку з’явилася оригінальна 3D-інсталяція із квітів. Панно зображує дівчину-українку, яка просить літаки F16.