В популярном киевском парке появилась оригинальная цветочная клумба (фото)

Спешите сфотографироваться рядом с необычной "картиной"

В столичном парке "Отрадный", расположенном в Соломенском районе города, появилось интересное цветочное панно в виде традиционного украинского рушника. Как отмечается, цветник был создан из цветов альтернатеры, бегонии, сеткреазии, агератума и тагетиса.

На панно изображены голуби — символы мира и любви, летящие к теплому солнцу. Об этом сообщается на официальной странице коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Соломенского района.

Так, в парке "Отрадный" столичные коммунальщики высадили необычную цветочную "картину" в форме рушника с узорами. В центре композиции виднеются белые голуби, которые летят к солнцу и являются символами мира, любви и гармонии.

"Так мы изобразили стремление украинцев чтобы скорее наступила победа и все жили под мирным небом, где ярко светит солнце", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что рушник был "вышит" выращенными коммунальщиками цветами, среди которых альтернатера, бегония, сеткреазия, агератум и тагетис.

Этот яркий цветник воплотил в себе самое большое желание всех украинцев — увидеть мирное небо над Украиной.

Адрес парка "Отрадный": главный парк киевского жилмассива Отрадный, находится южнее проспекта Любомира Гузара.

Координаты: 50°26′00, 30°25′35.

Инсталляция появилась в парке "Отрадный"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в известном киевском парке появилась оригинальная 3D-инсталляция из цветов. Панно изображает девушку-украинку, которая просит самолеты F16.