"Ісус" з хрестом, що ходить вулицями Києва: хто цей чоловік і куди він прямує

Чоловік в Україні вже вдруге

Днями кияни помітили на вулицях міста чоловіка в одязі Ісуса Христа. Тим виявився американець, який почав своє друге паломництво Україною.

Про це розповіла пресслужба Римсько-католицької парафії св. Миколая в Києві. Саме з київського костелу Джимі Джон Райс починає свій шлях на схід України.

У 2023 році американець подолав з хрестом близько 800 кілометрів за 90 днів з Варшави до Києва. У цьому році він знову повернувся в Україну і 30 червня розпочав нове паломництво.

З листопада минулого року хрест перебував у парафії св. Миколая, під час пасхального тридення його розмістили у Господньому гробі. Виносити хрест зі святині паломнику допомагали українські військові.

У костелі Святого Миколая в Києві

У парафії розповіли, що на Майдані Незалежності відбулося благословіння Райса настоятелем костелу отцем Павлом Вишковським.

Також парафія опублікувала фото з американським паломником.

Райс вирушив у друге паломництво Україною

Нагадуємо, Джимі Джон Райс вирушив у паломництво 30 червня із Києва на схід України. Американець повернувся до нашої країни вдруге в намірі миру.

Для довідки: паломництво, або проща, — це подорож до святих місць. Паломництво може бути глибоко особистим і значущим досвідом. Це може бути час для роздумів, молитви та духовного зростання.

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