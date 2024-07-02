"Иисус" с крестом, который ходит по улицам Киева: кто этот человек и куда он следует

Мужчина в Украине уже второй раз

На днях киевляне заметили на улицах города мужчину в одежде Иисуса Христа. Им оказался американец, который начал свое второе паломничество по Украине.

Об этом рассказала пресс-служба Римско-католического прихода св. Николая в Киеве. Именно с киевского костела Джими Джон Райс начинает свой путь к востоку Украины.

В 2023 году американец преодолел с крестом около 800 километров за 90 дней из Варшавы в Киев. В этом году он снова вернулся в Украину и 30 июня приступил к новому паломничеству.

С ноября прошлого года крест находился в приходе св. Николая, во время пасхального триденствие разместили его в гробе Господнем. Выносить крест из святыни паломнику помогали украинские военные.

В костеле Святого Николая в Киеве

В приходе рассказали, что на Майдане Незалежности состоялось благословение Райса настоятелем костела отцом Павлом Вышковским.

Также приход опубликовал фото с американским паломником.

Райс отправился во второе паломничество по Украине

Напомним, Джими Джон Райс отправился в паломничество 30 июня из Киева на восток Украины. Американец вернулся в нашу страну во второй раз в намерении мира.

Для справки: паломничество — это путешествие в святые места. Паломничество может быть глубоко личным и значимым опытом. Это может быть время для размышления, молитвы и духовного роста.

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