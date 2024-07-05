Обмежать рух відразу кількома вулицями Києва та змінять маршрут громадського транспорту: коли та чому

Водіїв та пасажирів просять врахувати зміни

У Києві з 5 по 7 липня на Володимирському узвозі в обох напрямках почергово обмежуватимуть рух транспорту. Обмеження діятимуть у зв'язку з поточним ремонтом асфальтобетонного покриття.

Про це повідомляє КК "Київавтодор", передає КМДА. Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить водіїв враховувати цю інформацію під час планування поїздки.

У зв'язку з обмеженням руху на Володимирському узвозі автобуси № 62 тимчасово змінять маршрут. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Громадський транспорт курсуватиме за наступною схемою: від Ботанічного саду до Володимирського узвозу за чинним маршрутом, далі – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Хорива – вул. Почайнинська – вул. Григорія Сковороди – Контрактова площа, у зворотному напрямку – вул. Межигірська – вул. Спаська – вул. Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – Володимирський узвіз, далі за чинним маршрутом до Ботанічного саду.

Схема маршруту

Також через проведення продуктових ярмарків 5-7 липня будуть перекриті деякі вулиці. Разом з цим зміниться низка маршрутів громадського транспорту.

У п'ятницю, 5 липня, змінить роботу автобус № 7. У суботу, 6 липня, змінять маршрут автобуси №№ 2, 33, 63, 81, 101 та тролейбус № 34. А 7 липня – автобус № 31.

З початку руху до закінчення ярмарків пасажирський транспорт курсуватиме:

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві з 5 по 7 липня відбудуться продуктові ярмарки в різних районах міста. Рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.