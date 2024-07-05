Ограничат движение сразу по нескольким улицам Киева и изменят маршрут общественного транспорта: когда и почему

Водителей и пассажиров просят учесть изменения

В Киеве с 5 по 7 июля на Владимирском спуске в обоих направлениях будут поочередно ограничивать движение транспорта. Ограничения будут действовать в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Об этом сообщает УК "Киевавтодор", передает КГГА. Коммунальная корпорация извиняется за временные неудобства и просит водителей учитывать эту информацию при планировании поездки.

В связи с ограничением движения на Владимирском спуске автобусы №62 временно изменят маршрут. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Общественный транспорт будет курсировать по следующей схеме: от Ботанического сада до Владимирского спуска по действующему маршруту, дальше – Боричев спуск – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Хорива – ул. Почайнинская – ул. Григория Сковороды – Контрактовая площадь, в обратном направлении – ул. Межигорская – ул. Спасская – ул. Набережно-Крещатицкая – Боричев спуск – Владимирский спуск, далее по действующему маршруту в Ботанический сад.

Схема маршрута

Также через проведение продуктовых ярмарок 5-7 июля будут перекрыты некоторые улицы. При этом изменится ряд маршрутов общественного транспорта.

В пятницу, 5 июля, сменит работу автобус № 7. В субботу, 6 июля, сменят маршрут автобусы №№ 2, 33, 63, 81, 101 и троллейбус № 34. А 7 июля – автобус № 31.

С начала движения до окончания ярмарок пассажирский транспорт будет курсировать:

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве с 5 по 7 июля пройдут продуктовые ярмарки в разных районах города. Рекомендуем вам внимательно ознакомиться с перечнем локаций, на которых они будут организованы.