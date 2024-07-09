Возле "Охматдета" оставили отравленную воду: ее пили полицейские и волонтеры, что с ними (обновлено)

Всем пострадавшим медики сделали специальные уколы

Неизвестные оставили возле "Охматдета", где был ракетный удар 8 июля, бутылки с обычной на первый взгляд водой. Однако люди, контактировавшие с этой жидкостью, получили химическое отравление

Об этом на своей странице в Instagram сообщила волонтер Екатерина Терехова. Многие украинские знаменитости уже отреагировали на ее пост.

"Сегодня очень много людей из Киева привезли очень много воды в "Охматдет"… Подошли полицейские. Мы сказали, что оставляем им воду, и продолжили собираться. Уже через минуту полицейские позвали нас и сказали: "А что это у вас за вода ?" Вы сейчас можете видеть мое лицо. Оно красное. У нас всех химическое отравление. Какие-то пи*****ы, я просто не могу сказать иначе, отравили бутылку с водой…" — рассказала волонтер.

UPD: В полиции Киева сообщили, что правоохранители проводят проверку информацию о возможном отравлении питьевой воды на месте ликвидации последствий вражеского обстрела. Медицинским работникам обращений от граждан и полицейских о возможном отравлении водой не поступало.

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Она отметила, что, к счастью, все, кто как-то использовал эту воду, живы. Всем им сделали специальные уколы. Как оказалось, один из полицейских умывался этой водой, а второй пил. Его после этого откачивали.

По словам Тереховой, дома она сделала капельницу с антитоксинами и сорбентами. Утром 9 июля она планирует сдать анализы для выявления токсина.

Реакция сети

В комментариях под постом написали многие известные украинские знаменитости, такие как Надя Дорофеева, Дарья Астафьева, Василиса Фролова, Даша Квиткова и многие другие.

Видеорепортаж Яна Доброносова с "Охматдета" смотрите в материале "Телеграф": "Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу "Охматдет" (эксклюзивное видео)".

Фоторепортаж от Яна Доброносова "Телеграф" публикует в этом материале: "Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 8 июля российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по Украине. В том числе взрывы прогремели в Киеве. Позже выяснилось, что прилет был по больнице "Охматдет", где находилось большое количество детей. В результате происшествия, погибли два человека и пострадали более 50.