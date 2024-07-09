Розбір завалів продовжується: кількість жертв російської атаки на Київ зросла (фото)

Кількість жертв серед цивільних зросла

Вранці у вівторок, 9 липня, під час розбору завалів багатоповерхівки у Шевченківському районі Києва, яка зазнала значних руйнувань під час ворожого обстрілу, рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої людини. Йдеться про будинок на вулиці Сальського.

Відомо, що цілий під’їзд тут було зруйновано, а сусідні зазнали серйозних пошкоджень. Про це розповіли у прес-службі ДСНС України.

У Києві рятувальники продовжують розбирати завали у Шевченківському районі міста. Як повідомляється, бійці ДСНС дістали тіло ще однієї загиблої людини. Таким чином, кількість загиблих у цьому будинку, зросла до 8. Тривають роботи з деблокації.

Раніше стало відомо, що під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі знайшли тіло хлопчика.

На даний момент відомо, що загалом у столиці внаслідок учорашньої ворожої атаки загинуло 27 осіб, 117 осіб постраждало, з них 10 дітей та 11 осіб врятовано.

На місцях, де сталися руйнування та вибухи працює 377 рятувальників та 76 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Роботи продовжуються на трьох локаціях.

Нагадаємо, що під час масованої атаки на Київ у багатоповерховий будинок у Шевченківському районі столиці потрапила ракета. Внаслідок події цілий під’їзд був зруйнований, а сусідні отримали серйозні пошкодження.

На місці одразу розпочали пошуково-рятувальну операцію, а під завалами було чути крики людей. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Місце влучення ракети

У Києві вибухи лунали у різних районах міста: Шевченківському, Голосіївському, Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському та Деснянському. Росіяни вдарили по цивільних об’єктах, у тому числі обстріляли дитячу лікарню "Охматдит".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни атакували Україну 38 ракетами різних типів. Як повідомили у Повітряних силах, із них 30 вдалося збити.