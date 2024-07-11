У центрі Києві на кілька днів перекриють частину Володимирського узвозу: карта та причини

Автовласників просять уважно поставитися до цієї інформації

У центрі Києва обмежать рух транспорту по асфальтованій частині Володимирського узвозу. Тут фахівці кілька днів поспіль проводитимуть масштабні ремонтні роботи.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на "Київавтодор". Мешканців та гостей столиці просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Відомо, що з п’ятниці 12 липня по неділю 14 липня (включно) рух транспорту буде частково обмежено асфальтованою частиною Володимирського узвозу в обох напрямках.

Це пов'язано з поточним ремонтом асфальтобетонного покриття в межах від бруківки до Боричевого узвозу.

Рух транспорту на час ремонту здійснюватиметься зустрічною смугою.

Мешканцям та гостям міста столичні комунальники приносять вибачення за тимчасові незручності. Людей просять уважно планувати свій маршрут аби вчасно дістатися до місця призначення.

Нагадаємо, що до кінця поточного місяця буде частково обмежено рух на перехресті вулиць Богатирської та Полярної, а саме на з’їзді з транспортної розв’язки в Оболонському районі столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві хочуть відремонтувати вулицю Глибочицьку більш як за 51 мільйон гривень. Тут планують встановити нові металеві люки та зливові решітки, замінити асфальтове покриття та бордюри.