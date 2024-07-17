Ціни тішать стабільністю: в якому районі Києва найдешевше орендувати квартиру

Актуальна інформація для тих, хто шукає житло у столиці

У Києві продовжує спостерігатись обвал цін як на вторинному, так і на первинному ринках нерухомості. У зв’язку з цим, вартість оренди квартир у столиці перестала зростати та стабілізувалася.

Експерти зазначають, що на початку літа почав спостерігатись певний "застій" і тому, всім зацікавленим, вигідно шукати орендоване житло саме зараз. Про стан ринку нерухомості у Києві докладніше розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Загалом ціна на оренду квартири в столиці залежить від району, наявності ремонту, поверху, екологічної обстановки, інфраструктури, стану самого будинку та рівня його комфорту.

Так, середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у столиці становить 15 тисяч гривень. За останні півроку ціна на оренду однушки в столиці зросла на 20%, але за літо ціни не змінилися.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири

Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (28 700 гривень), Шевченківському (20 000 гривень) та Голосіївському (16 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші для оренди однокімнатні квартири можна знайти в Дніпровському (12 000 гривень), Святошинському (10 000 гривень) та Деснянському (7 500 гривень) районах столиці.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві по районам

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві становить у середньому 18 тисяч гривень на місяць. За останні півроку ціна на оренду двокімнатної квартири в столиці зросла на 7%.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири

Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (39 000 гривень), Шевченківському (29 700 гривень) та Голосіївському (25 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші для оренди двушки можна знайти у Святошинському (13 000 гривень), Дніпровському (12 500 гривень) та Деснянському (10 000 гривень) районах столиці.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві по районам

Вартість оренди 3-кімнатної квартири у Києві стартує від 17 000 гривень на місяць.

Найдорожче орендувати 3-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (61 300 гривень), Шевченківському (46 000 гривень) та Голосіївському (34 500 гривень) районах Києва.

Найдоступніші ж для оренди квартири з трьома кімнатами можна знайти в Дарницькому (20 000 гривень) та Святошинському (17 000 гривень) районах столиці.

Варто зазначити, що інформація про оренду 3-кімнатної квартири в Деснянському районі відсутня через брак актуальних даних.

Вартість оренди 3-кімнатної квартири у Києві

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом здають в оренду скляний будинок у стилі "Сутінків". У будинку є капсульне бомбосховище та величезний оглядовий майданчик з видом на Київське море.