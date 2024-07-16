У Києві в одній із багатоповерхівок сталося пожежа через акумулятор: деталі, фото

У приміщенні обсипалися та почорніли стіни

У Києві через літієвий акумулятор сталася пожежа. Спалахнув коридор в одному з будинків на Мінському масиві.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У мережі поділилися світлинами з місця події.

Як виявилося, один із мешканців багатоповерхівки в ЖК Міністерський вирішив самотужки облаштувати додаткове джерело світла. Для цього він встановив у коридорі літієвий акумулятор. Однак, через високу температуру або перепади напруги, акумулятор зайнявся.

Внаслідок цього загорівся коридор. Вогонь вдалося локалізувати до того, як він міг перекинутися на квартири.

Пожежа у ЖК Міністерський

На щастя, ніхто не постраждав.

На фото можна побачити наслідки займання. Всі стіни в коридорі чорні, крім цього посипалася зі стелі побілка.

Наслідки займання акумулятора

Нагадуємо, під Києвом у багатоповерхівці вибухнув літієвий акумулятор. Вибух пролунав в одній із квартир у Софіївській Борщагівці.

Постраждав мешканець квартири, чоловік отримав опіки.

Закликаємо громадян дотримуватися правил безпеки при експлуатації різних зарядних станцій, акумуляторів тощо:

не залишайте заряджені акумулятори без нагляду;

не використовуйте пошкоджені або старі акумулятори;

від'єднуйте зарядний пристрій від мережі після того, як щось повністю зарядили;

не залишайте зарядний пристрій підключеним до мережі на ніч.

У разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій телефонуйте за номером 101. В разі травмування людей негайно набирайте 103.

Раніше "Телеграф" писав, що днями у Києві загорілася квартира в багатоповерхівці. На відео видно, як з помешкання виходить чорний дим просто клубками.