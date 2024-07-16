У Києві в одній із багатоповерхівок сталося пожежа через акумулятор: деталі, фото
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У приміщенні обсипалися та почорніли стіни
У Києві через літієвий акумулятор сталася пожежа. Спалахнув коридор в одному з будинків на Мінському масиві.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У мережі поділилися світлинами з місця події.
Як виявилося, один із мешканців багатоповерхівки в ЖК Міністерський вирішив самотужки облаштувати додаткове джерело світла. Для цього він встановив у коридорі літієвий акумулятор. Однак, через високу температуру або перепади напруги, акумулятор зайнявся.
Внаслідок цього загорівся коридор. Вогонь вдалося локалізувати до того, як він міг перекинутися на квартири.
На щастя, ніхто не постраждав.
На фото можна побачити наслідки займання. Всі стіни в коридорі чорні, крім цього посипалася зі стелі побілка.
Нагадуємо, під Києвом у багатоповерхівці вибухнув літієвий акумулятор. Вибух пролунав в одній із квартир у Софіївській Борщагівці.
Постраждав мешканець квартири, чоловік отримав опіки.
Закликаємо громадян дотримуватися правил безпеки при експлуатації різних зарядних станцій, акумуляторів тощо:
- не залишайте заряджені акумулятори без нагляду;
- не використовуйте пошкоджені або старі акумулятори;
- від'єднуйте зарядний пристрій від мережі після того, як щось повністю зарядили;
- не залишайте зарядний пристрій підключеним до мережі на ніч.
У разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій телефонуйте за номером 101. В разі травмування людей негайно набирайте 103.
Раніше "Телеграф" писав, що днями у Києві загорілася квартира в багатоповерхівці. На відео видно, як з помешкання виходить чорний дим просто клубками.