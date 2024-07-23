Незаконно заробили на ремонті одного із парків Києва: скільки грошей привласнило КП

Ціни на матеріал були завищені вдвічі

У Києві провели капітальний ремонт парку "Молодіжний" зі збитками у понад 614 тисяч гривень. Директору комунального підприємства оголосили про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Як з'ясувало слідство, КП по утриманню зелених насаджень восени 2022 року уклало договір на проведення капітального ремонту парку "Молодіжний" у Деснянському районі столиці.

До вартості робіт було включено завищену вартість будівельних матеріалів, що призвело до збитків у бюджеті на суму понад 614 тис. грн.

"Надалі, директор комунального підприємства, не перевіривши середню ринкову вартість будівельних матеріалів, підписав договір підряду з підприємством на проведення капітального ремонту парку "Молодіжний"", — зазначають у прокуратурі.

Зокрема, розслідуванням виявлено, що ціна щебеню та гранвідсіву була завищена вдвічі, що становило значну частину загальної вартості договору підряду, яка складала понад 2 млн гривень.

Директору КП повідомили про підозру

"За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м. Києва директору КП з утримання зелених насаджень Деснянського району повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)", — резюмують у правоохоронних органах.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Парк "Молодіжний"

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві, попри арешт, знищили історичний будинок Зеленського. Його співвласнику, який дав вказівку на знесення, оголосили про підозру.