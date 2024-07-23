Знищений будинок Зеленського: хто відповідатиме за незаконний демонтаж (фото)

Будівлею було заборонено користуватися

У Києві, попри арешт, знищили історичний будинок Зеленських (Малініна). Його співвласнику, який дав вказівку на знесення, оголосили про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Дії 32-річного власника будівлі кваліфікують як умисне знищення майна, на яке судом накладено арешт.

Садибу Зеленських на вулиці Олександра Кониського, 22, яку побудували наприкінці 19 століття, знесли ввечері 19 липня. У прокуратури зазначають, що судом за клопотанням прокурорів на будинок був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження.

Ігноруючи арешт, підозрюваний залучив будівельну фірму, працівникам якої віддав наказ про демонтаж будівлі.

Незаконно знесли історичну будівлю

"На техніку, якою користувались будівельники, накладено арешт. Також вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які брали участь у незаконному знесенні будівлі", — йдеться у повідомленні.

Попри арешт, знищили пам'ятку архітектури

Наразі досудове розслідування триває. Фігуранту загрожує до двох років позбавлення волі.

Співвласник отримав підозру

Нагадуємо, днями у Києві знесли історично будівлю — садибу Малініна також відому, як садиба Зеленських. У зв’язку з цим, мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що місто судитиметься із забудовником, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та з власниками будівлі, яку нахабно знищили.

Раніше "Телеграф" писав, що забудовник зобов’язався відновити садибу Зеленського. Будівля так і не потрапила до списку міських пам’яток.