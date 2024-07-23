Незаконно заработали на ремонте одного из парков Киева: сколько денег присвоило КП

Цены на материал были завышены вдвое

В Киеве провели капитальный ремонт парка "Молодежный" с убытком более чем в 614 тысяч гривен. Директору коммунального предприятия объявили о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Как выяснило следствие, КП по содержанию зеленых насаждений осенью 2022 заключило договор на проведение капитального ремонта парка "Молодежный" в Деснянском районе столицы.

В стоимость работ была включена завышенная стоимость строительных материалов, что привело к убыткам в бюджете на сумму более 614 тыс. грн.

"В дальнейшем директор коммунального предприятия, не проверив среднюю рыночную стоимость строительных материалов, подписал договор подряда с предприятием на проведение капитального ремонта парка "Молодежный"", — отмечают в прокуратуре.

В частности, расследованием выявлено, что цена щебня и гранотсева была завышена вдвое, что составляло значительную часть общей стоимости договора подряда, которая составляла более 2 млн гривен.

Директору КП сообщили о подозрении

"При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры г. Киева директору КП по содержанию зеленых насаждений Деснянского района поставлено в известность о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", — резюмируют в правоохранительных органах.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Парк "Молодежный"

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве, несмотря на арест, уничтожили историческое здание Зеленского. Его совладельцу, который дал указание на снос, объявили о подозрении.