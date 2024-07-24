Підлітки, які трощили авто у Києві, вибачилися на камеру: у соцмережі відреагували неоднозначно (відео)

У соцмережі не повірили у щирість хуліганів

Підлітки, які трощили автомобілі у Подільському районі столиці, принесли свої вибачення власникам транспортних засобів. Хлопці пообіцяли компенсувати всі завдані збитки.

Відео з вибаченнями було опубліковано у київському Телеграм-каналі "Київ Оперативний". У кадрі стоять двоє хлопців і один з них говорить про те, що вони "засвоїли урок".

У ніч на вівторок, 23 липня, на парковці біля багатоповерхового будинку на вулиці Єжакевича група підлітків стрибала по автомобілям та розбивала в них вікна. За попередньою інформацією, з одного авто навіть було вкрадено особисті речі власника машини.

Хулігани потрапили в об’єктив камери спостереження та засвітилися на автореєстраторі. Потерпіла сторона звернулася до неповнолітніх хуліганів із проханням вийти на зв’язок самостійно, щоб їм не довелося звертатися до правоохоронних органів.

Вже наступного дня двоє підлітків вибачилися за свій вчинок та записали відеозвернення. У кадрі стоїть двоє хлопців, проте вибачається лише один із них.

Він говорить про те, що всі збитки будуть компенсовані вже найближчим часом і вони каються у скоєному.

"Ми просимо вибачення за скоєне перед власниками машин і перед усіма оточуючими. Свою провину — усвідомили, збитки власникам машин будуть покриті найближчими днями. Урок засвоєний і більше таке не повториться", — заявив юний вандал.

Користувачі соцмережі неоднозначно відреагували на вибачення і багато хто не повірив у їхню щирість.

Коментаторам не сподобалося, що хлопець говорить російською мовою, а також те, що другий "фігурант" стоїть з відчуженим виглядом і не вимовляє жодного слова.

Багато хто також писав про те, що вибачень у такій ситуації недостатньо і до хлопців потрібно застосувати реальне покарання, як того вимагає чинне законодавство:

Нагадаємо, у Києві 14-річний підліток разом зі своєю матір’ю підпалювали машини військових на замовлення російських кураторів зі спецслужб. Як виявилось, вони отримували завдання через телеграм-канал і таким чином намагалися отримати додатковий дохід та заробити гроші.

Зловмисників затримали на місці злочину. Усього їм вдалося підпалити два транспортні засоби – Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero. Свої дії спільники знімали на відео як доказ виконання завдання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Оболонському районі Києва жінка молотком трощила лобове скло у припаркованих авто. Акт вандалізму зафіксували на камеру мобільного телефону свідки.