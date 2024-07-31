Уламки "шахедів" падали на житлові будинки: стали відомі наслідки ворожої атаки на Київщину (фото)

Повітряна тривога в регіоні тривала понад 7 годин

У ніч на середу, 31 липня, росіяни здійснили одну з найбільш масованих атак на Київ та область "шахедами" з початку повномасштабної війни. Головною метою ворога цієї ночі стала Київщина, на яку він направив багато десятків своїх безпілотників.

Внаслідок падіння уламків "шахедів" було пошкоджено 13 приватних будинків у чотирьох районах Київської області. Детальніше про наслідки атаки розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Усю ніч ворог масовано атакував область ударними дронами, а тривога у регіоні тривала понад 7 годин. Усі ворожі безпілотники були збиті завдяки успішній роботі сил ППО.

Уламки "шахедів" пошкодили 13 приватних будинків у чотирьох районах Київщини. У будівлях значно пошкоджені фасади, покрівлі дахів та вибиті вікна. В одному із цих будинків рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

На щастя, ніхто із людей не постраждав.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. Падіння більшості уламків БПЛА фіксуються за межами населених пунктів.

"Дякуємо нашим силам оборони за надійний захист. Та в черговий раз звертаємось до кожного жителя області – не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине. Будьте відповідальними за себе та своїх близьких", — підкреслив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 89 "шахедами" з районів Єйськ, Сіща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Основним напрямом удару росіян стала Київщина. Усі ворожі безпілотники та ракети були збиті силами ППО України.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 31 липня вибухи, пов’язані з роботою ППО, лунали у багатьох областях. Ворог не лише влаштував масштабну атаку безпілотниками, а й піднімав у небо авіацію.