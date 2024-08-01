Мешканка Київщини намагалася відправити до Швейцарії унікальну посудину у посилці з речами (фото)

Виріб представляє історичну цінність

Столичні митники запобігли спробі незаконного відправлення з України до Швейцарії стародавньої вази археологічної культури епохи енеоліту, яку мешканка Київщини намагалася "замаскувати" в одязі. Під час огляду посилки митники виявили предмет із явними ознаками старовини та відправили його на експертизу.

Як виявилося, у посилці була справжня ваза археологічної культури Кукутень-Трипілля, вік якої налічує близько 7 тисяч років. Докладніше про унікальну знахідку розповіли у пресслужбі відомства.

У посилці, яку мешканка Київщини збиралася відправити до Швейцарії, виявили унікальну старовинну вазу. У супровідних документах жінка вказала, що вона відправляє одяг і подарунок.

Під час контролю митники виявили у посилці незвичайну керамічну вазу з очевидними ознаками старовини. Виріб направили на експертизу та фахівці підтвердили, що посудина дійсно має історичну цінність.

Розписна ваза на піддоні належить археологічній культурі Кукутень-Трипілля епохи енеоліту. Специфіка та особливості розпису дають підстави стверджувати про належність посудини до середини V тисячоліття до нашої ери.

Горішній розпис вази – складний сюжет у вигляді стилізованих змій, а нижній – у півовальних дуг.

Ваза складається зі склеєних керамічних фрагментів, але незважаючи на сучасне втручання, посудина має автентичну складову та є предметом археології.

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було.

Саме тому на мешканку Київщини склали протокол про порушення митних правил, а вазу, яка має історичну цінність, вилучили.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що київські митники запобігли спробі незаконного відправлення з України до Катару справжнього зуба мамонта, який мешканець Івано-Франківської області намагався "замаскувати" під металевий виріб вартістю $50. Подібні зразки нечасто зустрічаються та мають важливе наукове значення.