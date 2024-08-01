На металі вже є корозія: герб на монумент "Батьківщина-мати" прикріпили з порушеннями

З фахівцями ніхто не порадився

Герб України на щит монумента "Батьківщина-мати" у Києві був прикріплений із грубими порушеннями. Через це зварювальні шви на ньому вже почала пошкоджувати корозію, а сам метал пожовк.

Усі роботи мали виконуватися за технологією, розробленою фахівцями Інституту електрозварювання імені Патона, проте цього не сталося. Про це розповів директор Інституту Ігор Кривцун у інтерв’ю ресурсу LIGA.net.

Під час заміни радянського герба на герб незалежної України на монументі "Батьківщина-мати" могли бути допущені грубі помилки. Установку мали погодити зі спеціалістами Інституту електрозварювання імені Патона, оскільки саме вони володіють спеціальною технологією. Проте до них ніхто не звернувся.

Це може призвести до того, що зварювальні шви пошкодить корозія, яка вже почала уражати метал.

"Тризуб приварили, але до нас ніхто не звертався. А проблема в тому, що там, де вони варили, — там вітер, там немає захисту, і всі ці шви під загрозою — вони вже жовті, хоча це й нержавіюча сталь. А нещодавно ми обстежили монумент дронами й побачили, що там уже є корозія", — розповів директор Інституту.

За словами Ігоря Кривцуна, погодження від Інституту намагалися отримати вже після того, як провели зварювальні роботи, але їм відмовили.

"Я кажу — ні, хлопці, ви працювали, ви й відповідайте", — зазначив фахівець.

Нагадаємо, що 13 липня екс-міністр культури Олександр Ткаченко публічно заявив, що на щиті монумента "Батьківщина-мати" замінять герб СРСР на герб України.

Вже наприкінці липня 2023 року зі щита монумента "Батьківщина-мати" почали демонтувати радянський герб із символами у вигляді серпа та молота, який потім було замінено на герб незалежної України — його приварили до щита 6 серпня минулого року.

При цьому в Міністерстві культури та інформаційної політики повідомляли, що тризуб виготовили з європейського металу. Як виявилося, сталь, надана комбінатом "Запоріжсталь", не відповідала заявленим технічним вимогам і було вирішено замінити її на європейську. Однак, на кінцеву вартість це ніяк не вплинуло і ціна металу склала 400 тисяч гривень.

Вже 20 жовтня у Києві відбулося урочисте відкриття головного корпусу Національного музею історії України у Другій світовій війні та всій території Меморіального комплексу. Гості заходу змогли помилуватися оновленим монументом "Батьківщина-мати" та на власні очі побачити нещодавно встановлений на щиті скульптури Тризуб.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як у столиці проходило будівництво монумента "Батьківщина-мати" — найвідомішого туристичного об’єкту у Києві та найвищої скульптури в Україні. Цікаво, що вся споруда є цільнозварною і важить 450 тонн.