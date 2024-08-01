Жительница Киевщины пыталась отправить в Швейцарию уникальный сосуд в посылке с вещами (фото)

Изделие представляет историческую ценность

Столичные таможенники пресекли попытку незаконной отправки из Украины в Швейцарию древней вазы археологической культуры эпохи энеолита, которую жительница Киевщины пыталась "замаскировать" в одежде. Во время досмотра посылки таможенники обнаружили предмет с явными признаками старины и отправили его на экспертизу.

Как оказалось, в посылке находилась настоящая ваза археологической культуры Кукутень-Триполье, возраст которой насчитывает около 7 тысяч лет. Подробнее об уникальной находке рассказали в пресс-службе ведомства.

В посылке, которую жительница Киевщины собиралась отправить в Швейцарию, была обнаружена уникальная старинная ваза. В сопроводительных документах женщина указала, что она отправляет одежду и подарок.

Во время контроля таможенники обнаружили в посылке необычное керамическую вазу с очевидными признаками старины. Изделие направили на экспертизу и специалисты подтвердили, что изделие представляет историческую ценность.

Расписной сосуд на поддоне принадлежит археологической культуре Кукутень-Триполье эпохи энеолита. Специфика и особенности росписи дают основания утверждать о принадлежности сосуда к середине V тысячелетия до нашей эры.

Верхняя роспись вазы — это сложный сюжет в виде стилизованных змей, а нижняя — в виде полуовальных дуг. Ваза состоит из склеенных керамических фрагментов, но несмотря на современное вмешательство, сосуд имеет аутентичную составляющую и является предметом археологии.

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было.

Именно поэтому, на жительницу Киевщины составили протокол о нарушении таможенных правил, а вазу, которая имеет историческую ценность, изъяли.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что киевские таможенники пресекли попытку незаконной отправки из Украины в Катар настоящего зуба мамонта, который житель Ивано-Франковской области пытался "замаскировать" под металлическое изделие стоимостью в $50. Подобные образцы нечасто встречаются и имеют важное научное значение.