На Київщині планують збудувати гараж для рятувальників за понад 4 мільйона гривень

Скоро з підрядником підпишуть договір

На Київщині в Обухові збудують гараж для місцевих рятувальників. Роботи з будівництва можуть розпочатися найближчим часом і мають завершитися до кінця року.

За результатами аукціону, вже є ймовірний підрядник, що виконає роботи. Про це стало відомо з тендеру в електронній системі публічних закупівель "Prozorro".

Так, Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Київській області матиме новий гараж. Серед трьох учасників переможцем тендеру стало ТОВ "СТРОЙ КОМПАНІ", яке запропонувало найнижчу ціну – 4 млн 176 тис. 550 гривень. Це на 1 млн 041 тис. 584 гривні дешевше, ніж очікувалось (5 млн 218 тис. 134 грн).

З підрядником вже готується підписання договору. Новий гараж знаходитиметься за адресою: Обухів, вулиця Чумацький шлях, 22.

Нагадуємо, у Києві мають намір провести капітальний ремонт найпростішого укриття в ліцеї Деснянського району столиці. На ці потреби з бюджету збираються витратити майже 6 мільйонів гривень.

Згідно з опублікованою технічною документацією в укритті ліцею планують замінити підлогу та устелити її поліуретановою плиткою, встановити в приміщенні перегородки, вирівняти й пофарбувати стіни, а також упорядкувати стелю і встановити нові двері.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині збираються модернізувати систему оповіщення та лише на проєктну документацію витратить мільйони. Роботи мають бути завершені до кінця 2024 року.