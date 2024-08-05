На Киевщине планируют построить гараж для спасателей за более 4 миллионов гривен

Скоро с подрядчиком подпишут договор

На Киевщине в Обухове построят гараж для местных спасателей. Работы по строительству могут начаться в ближайшее время и должны завершиться к концу года.

По результатам аукциона уже есть вероятный подрядчик, который выполнит работы. Об этом стало известно із тендера в электронной системе публичных закупок "Prozorro".

Так, Государственный пожарно-спасательный отряд ГУ ГСЧС Украины в Киевской области будет иметь новый гараж. Среди трех участников победителем тендера стало ООО "СТРОЙ КОМПАНИ", предложившее самую низкую цену — 4 млн 176 тыс. 550 гривен. Это на 1 млн 041 тыс. 584 грн дешевле, чем ожидалось (5 млн 218 тыс. 134 грн).

С подрядчиком уже готовится заключение договора. Новый гараж будет находиться по адресу: Обухов, улица Млечный путь, 22.

Напомним, в Киеве намерены провести капитальный ремонт простейшего укрытия в лицее Деснянского района столицы. На эти нужды из бюджета собираются потратить почти 6 миллионов гривен.

Согласно опубликованной технической документации в укрытии лицея планируют заменить пол и устлать его полиуретановой плиткой, установить в помещении перегородки, выровнять и покрасить стены, а также упорядочить потолок и установить новые двери.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области собираются модернизировать систему оповещения и только на проектную документацию потратит миллионы. Работы должны быть завершены до конца 2024 года.