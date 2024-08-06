Долар коливається: що відбувається в київських обмінниках

Євро перевалив за 45 гривень

Українська гривня тримається та повільно зміцнюється. Курс долара протягом тижня майже не змінювався, але за останню добу таки опустився.

Що не скажеш про євро, який піднявся відразу на 50 копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 6 серпня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 41,19 грн

Євро (EUR): 45,14 грн

Злотий (PLN): 10,47 грн

Канадський долар (CAD): 29,74 грн

Швейцарський франк (CHF): 48,54 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,28 грн

Євро (EUR): 45,15 грн

Злотий (PLN): 10,47 грн

Канадський долар (CAD): 29,87 грн

Швейцарський франк (CHF): 48,20 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 41,02 грн — продаж 41,49 грн

Євро (EUR): купівля 44,70 грн — продаж 45,44 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу впав майже на 20 копійок.

Купівля: 41,21 грн

Продаж: 41,35 грн

Раніше "Телеграф" писав, чого очікувати від курсу долара в Україні до вересня. На валютному ринку до кінця літа курс американської валюти не буде різко коливатись, але помірне знецінення гривні, ймовірно, очікується.