Доллар снова лезет вверх: курс валют на черном рынке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинская гривна продолжает обесцениваться
На валютном рынке наблюдаются курсовые колебания. После стабилизации в июле доллар начал дорожать в августе.
Цена на евро и другие европейские валюты тоже выросла. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 13 августа Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 41,28 грн
Евро (EUR): 45,10 грн
Злотый (PLN): 10,47 грн
Канадский доллар (CAD): 30,07 грн
Швейцарский франк (CHF): 47,51 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,44 грн
Евро (EUR): 45,28 грн
Злотый (PLN): 10,45 грн
Канадский доллар (CAD): 30,17 грн
Швейцарский франк (CHF): 47,80 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 41,05 грн — продажа 41,53 грн
Евро (EUR): покупка 44,77 грн — продажа 45,43 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки вырос еще на десяток копеек.
Покупка: 41,40 грн
Продажа: 41,50 грн
Ранее "Телеграф" писал, от чего зависит курс доллара и каким он будет дальше. Экономика в Украине ухудшилась не только из-за военных закупок, когда она была вынуждена покупать большое количество оружия за собственные деньги, в то время как помощь от США опаздывала.