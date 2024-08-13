Доллар снова лезет вверх: курс валют на черном рынке

Украинская гривна продолжает обесцениваться

На валютном рынке наблюдаются курсовые колебания. После стабилизации в июле доллар начал дорожать в августе.

Цена на евро и другие европейские валюты тоже выросла. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 13 августа Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 41,28 грн

Евро (EUR): 45,10 грн

Злотый (PLN): 10,47 грн

Канадский доллар (CAD): 30,07 грн

Швейцарский франк (CHF): 47,51 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,44 грн

Евро (EUR): 45,28 грн

Злотый (PLN): 10,45 грн

Канадский доллар (CAD): 30,17 грн

Швейцарский франк (CHF): 47,80 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 41,05 грн — продажа 41,53 грн

Евро (EUR): покупка 44,77 грн — продажа 45,43 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки вырос еще на десяток копеек.

Покупка: 41,40 грн

Продажа: 41,50 грн

Ранее "Телеграф" писал, от чего зависит курс доллара и каким он будет дальше. Экономика в Украине ухудшилась не только из-за военных закупок, когда она была вынуждена покупать большое количество оружия за собственные деньги, в то время как помощь от США опаздывала.