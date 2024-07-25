Синя гілка метро у Києві запрацює вже восени? Експерт розвіяв оптимістичні прогнози Кличка

Київська влада має влаштувати технічне обстеження всіх гілок метро

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко висловив сумніви щодо того, що восени у київській підземці запрацює синя гілка метро. На його думку, поспішати з заявами про швидке відкриття не варто.

Таку заяву Попенко зробив в етері День.LIVE. Він зауважив, що до подібних висновків наштовхує досвід.

"Як показує досвід таких техногенних аварій, а це є техногенною аварією, відновлення в такій ситуації може затягнутися на рік, на два. Як показує практика будівництва радянського метро, а це радянське метро, то відновлення такої гілки при аварії в кінці 70-х років або на початку 80-х років у Санкт-Петербурзі тривало десять років", — зауважив Попенко.

"Я не став би заявляти, що ми всі восени поїдемо цією гілкою", — мовив голова спілки.

На думку Попенка, київська влада має влаштувати технічне обстеження всіх гілок метро, всіх мереж, всіх мостів, аби зрозуміти в якому стані нині знаходиться зазначена інфраструктура Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що "синя" гілка столичного метрополітену може стати взагалі марною і втратити свою доцільність. Це станеться у тому випадку, якщо тунель між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" закриють на час планових робіт.