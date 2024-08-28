До +32 градусів та без опадів: чи чекати похолодання в Києві до кінця робочого тижня

Скоро осінь, а літо не збирається забирати з собою спекоту

У столиці України зафіксувалась висока денна температура та похмурість і найближчими днями не передбачається прохолода або дощі.

У період 28-30 серпня місто розжариться до +32 градусів. Такий прогноз дали у ресурсі Sinoptik.

Ранок середи, 28 серпня, очікується хмарним, вдень буде ясна погода, але ввечері поновиться похмурість. Опадів не передбачається. Повітря вдень прогріється до +32 градусів, а вночі температура сягнула +21 градусу. Найбільші пориви вітру прогнозуються у денний час — легкі 2 м/с.

Наступний день, 29 серпня, також принесе у місто мінливу хмарність, але дощів не буде. Денна температура складатиме +32 градуси, а вночі впаде до +20 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легкі 2 м/с.

Останній день робочого тижня, 30 серпня, з-поміж трьох діб очікується найбільш похмурим. Опадів не прогнозується. Температура вдень виросте до +32 градусів, а вночі впаде до +21 градусу. Потужність вітрів коливатиметься від штилю 0 м/с до легких 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, до якої погоди в Україні готуватись в кінці серпня.