До +32 градусов и без осадков: ждать ли похолодания в Киеве до конца рабочей недели

Скоро осень, а лето не собирается забирать с собой жару

В столице Украины зафиксировалась высокая дневная температура и пасмурность и в ближайшие дни не будет прохлады или дождя.

В период 28-30 августа город раскалится до +32 градусов. Такой прогноз дали в ресурсе Sinoptik.

Утро, 28 августа, ожидается облачным, днем будет ясная погода, но вечером возобновится пасмурность. Осадков не предполагается. Воздух днем прогреется до +32 градусов, а ночью температура достигла +21 градуса. Наибольшие порывы ветра прогнозируются в дневное время – легкие 2 м/с.

Следующий день, 29 августа, также принесет в город переменную облачность, но дождей не будет. Дневная температура составит +32 градуса, а ночью упадет до +20 градусов. Сила ветра в этот день не превысит лёгкие 2 м/с.

Последний день рабочей недели, 30 августа, из трех суток ожидается наиболее пасмурным. Осадков не прогнозируется. Температура днем ​​вырастет до +32 градусов, а ночью упадет до +21 градуса. Мощность ветров будет колебаться от штиля 0 м/с до легких 2 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, к какой погоде в Украине готовиться в конце августа.