Конец августа задушит Киев жарой: насколько прогреется город

Облачность не принесет с собой прохладу

С начала рабочей недели в столице Украины зафиксировалась жара и пасмурность. Такая синоптическая ситуация продержится и в ближайшие дни.

В течение 29-31 августа не стоит ожидать дождей. Об этом сообщили в Sinoptik.

В четверг, 29 августа, переменная облачность будет держаться в Киеве с утра и до самого вечера. Осадков не предполагается. Воздух днем прогреется до +32 градусов, а ночью он охладился до +22 градусов. Наибольшая сила ветров ожидается в дневное время – легкие 2 м/с.

На следующий день, 30 августа, ясное небо предполагается лишь утром, а вот во второй половине суток прогнозируется пасмурность. Дождей не будет. Дневная температура повысится до +31 градуса, а ночная упадет до +19 градусов. Мощность ветров будет колебаться от штиля 0 м/с до легких 2 м/с.

В субботу, 31 августа, также небо покроется грозовыми облаками, но осадков они не принесут. Температура в дневное время зафиксируется около +30 градусов, а в ночное время – +21 градуса. Максимальные порывы ветра будут в начале второй половины суток – легкие 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой прогнозируется погода в Украине в последние дни лета.